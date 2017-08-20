مقدمة النشرة المسائية 20-08-2017

في اليوم الثاني على عملية " فجر الجرود " أنجز الجيش اللبناني تحرير ثلثَي الجرد المحتل، فاستعاد ما مجموعه ثمانين كيلومترًا فيما المتبقي اربعون لتعود الجرود إلى حضن الشرعية ...

لكن يبدو ان إرهابيي داعش الذي يبلغ عددهم نحو ستمئة، يزرعون خلف انكفائهم الألغام سواء ضد الأَفراد أو ضد الآليات لتصبح معركة الجيش في جزء كبير منها معركة مع الألغام بالإضافة إلى أنها معركة مع زارعيها ...

المعركة مع الألغام حصدت اليوم ثلاثة شهداء فيما مصاب رابع في حالٍ حرجة، وعليه فإن الثلث الأخير من الجرد المحتل هو الثلث الأصعب لأن المعركة فيه بمثابة حملة لنزع الألغام، بالإضافة إلى كونها حملة لمواجهة ما تبقَّى من إرهابيي داعش...

اللافت اليوم حركة قائد الجيش ورئيس الجمهورية على حدٍّ سواء: قائد الجيش تفقد الجبهة وجال في الكيلومترات المحررة واطّلع من قائد الجبهة على وضع الثلث المحتل المتبقي ...

أما رئيس الجمهورية الذي واكب أمس إنطلاق العملية من غرفة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، فقد قام اليوم بحركة تنم عن مواكبته الدقيقة لكل مراحل المعركة، فتفقَّد الجرحى في المستشفيات ...

وبين جولات رئيس الجمهورية وقائد الجيش، يبدو الإصرار كبيرًا على إنجاز تحرير الجرود بأسرع وقت ممكن وتوجيه رسائل في كل الإتجاهات إلى جهوزية المؤسسة العسكرية في مواجهة أي استحقاق، فما بعد معركة الجرود ليس على الإطلاق كما قبلها، خصوصًا ان اولوية جيوش المنطقة هي في مواجهة داعش، وما المعركة التي انطلقت اليوم في تل عفر ضد داعش، حيث آخر معاقل التنظيم الإرهابي سوى تأكيد على ذلك .