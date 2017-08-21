مقدمة النشرة المسائية 21-08-2017

وفي اليوم الثالث على عملية " فجر الجرود " بدا ان الجيش اللبناني في الكيلومترات الأخيرة من جغرافية داعش...

اليوم الثالث كان التركيز فيه على تنظيف ما تمّ تحريره من الألغام وإعادة تموضع تمهيدًا لتحرير الثلث الثالث والأخير...

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وربما لهذا السبب لم يكن هناك إيجاز إعلامي من وزارة الدفاع اليوم...

في مقابل الانشغال بالعملية العسكرية، عاد الإهتمام إلى الملفات الداخلية... رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقَّع اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب ، وصدرا في ملحق خاص في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم ...

وبعد التوقيع بدأت المواقف تتوالى ولعل ابرزها موقف حزب الكتائب الذي اعتبر ان دخول قانوني السلسلة والضرائب حيز التنفيذ من شأنه ان تنعكس تداعياته الكارثية على الاستقرار الاقتصادي ولقمة العيش لذوي الدخل المحدود ...

من هذا الباب ستبدأ التحذيرات من ان ترفع المدارس الخاصة اقساطها تحت ذريعة أنها ستعطي الزيادة للاساتذة ، ما يُلحِق أعباء الزيادات بالأهالي العاملين في القطكاع الخاص الذي سيتحملون غرم الاقساط من دون غنم السلسلة .

هذه الانعكاسات يمكن ان تشكِّل مادة سجالية في الجلسة النيابية العامة غدًا وبعد غد ، كما ان هناك نقاشًا من نوع آخر سيتم الخميس المقبل في الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي ستنعقد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين ، وهي المرة الاولى التي تنعقد فيها جلسة المجلس في بيت الدين سواء في هذا العهد او في هذه الحكومة .