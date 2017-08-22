مقدمة نشرة الاخبار
22 آب 2017 - 13:11
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مقدمة النشرة المسائية 22-08-2017

جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بيت الدين حافلة ببنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, لبنان,فجر الجرود,جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بيت الدين حافلة ببنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية
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كم هي المسافة بعيدة بين جرود القاع ورأس بعلبك وتخوم ساحة النجمة ! في الجرود احتسابٌ بالكيلومترات للإقتراب من الإنتصار ، فمن أصل مئة وعشرين كيلومترًا كانت تحت احتلال داعش ، يتبقَّى عشرون كيلومترًا ليُعلَن الإنتصار ... أما في تخوم ساحة النجمة فاحتسابٌ بالمليارات للإقتراب من القعر في المديونية والإهدار والفساد ، وبدل انحسار المديونية فإن أرقامها تتكاثر بشكلٍ مخيف ... 
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كم هي المسافة بعيدة بين جرود القاع ورأس بعلبك وتخوم ساحة النجمة ! في الجرود سقوطٌ لأربعة شهداء وعدد من الجرحى ، أما في تخوم ساحة النجمة فالأرقام تشي بأن الشعب اللبناني برمَّتِه هو ضحية الصرف العشوائي للمسؤولين والإيجارات العشوائية الباهظة الكلفة للإدارات الرسمية ، والترسيم العشوائي للمشاعات والذي يبدو ان بعضًا منه يُسجَّل تزويرًا باسماء متنفِّذين ... نجم جلسة قبل الظهر كان النائب حسن فضل الله الذي فجَّر سلسلة من الملفات : من الإتصالات إلى الأبنية المستأجرة إلى كلفة الاتصالات التي يجريها المسؤولين وتُقيَّد في مصاريف الدولة ، وهذا ما أطلق عليه النائب فضل الله " الهدر المقونن " ... 

المشهد السوريالي انه فيما دخل قانوني  السلسلة والضرائب حيز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية في ملحق خاص ، فإن ارقام الهدر التي كُشِف النقاب عنها في ساحة النجمة اليوم ، كان من شأنها أن تموِّل السلسلة عوضًا عن الضرائب ، لكن يبدو ان الدولة لا تملك الحزم والحسم الكافيين لتوقف الفساد الذي هو توأم الهدر . 

وبعد انتهاء الجلسة النيابية العامة غدًا ، وما ستحمله من كشوفات بالمليارات ، فإن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بيت الدين حافلة ببنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ، وهي بنود بالجملة من أصل سبعة وأربعين بندً تشكل جدول اعمال الجلسة . 
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