مقدمة النشرة المسائية 22-08-2017

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كم هي المسافة بعيدة بين جرود القاع ورأس بعلبك وتخوم ساحة النجمة ! في الجرود احتسابٌ بالكيلومترات للإقتراب من الإنتصار ، فمن أصل مئة وعشرين كيلومترًا كانت تحت احتلال داعش ، يتبقَّى عشرون كيلومترًا ليُعلَن الإنتصار ... أما في تخوم ساحة النجمة فاحتسابٌ بالمليارات للإقتراب من القعر في المديونية والإهدار والفساد ، وبدل انحسار المديونية فإن أرقامها تتكاثر بشكلٍ مخيف ...كم هي المسافة بعيدة بين جرود القاع ورأس بعلبك وتخوم ساحة النجمة ! في الجرود سقوطٌ لأربعة شهداء وعدد من الجرحى ، أما في تخوم ساحة النجمة فالأرقام تشي بأن الشعب اللبناني برمَّتِه هو ضحية الصرف العشوائي للمسؤولين والإيجارات العشوائية الباهظة الكلفة للإدارات الرسمية ، والترسيم العشوائي للمشاعات والذي يبدو ان بعضًا منه يُسجَّل تزويرًا باسماء متنفِّذين ... نجم جلسة قبل الظهر كان النائب حسن فضل الله الذي فجَّر سلسلة من الملفات : من الإتصالات إلى الأبنية المستأجرة إلى كلفة الاتصالات التي يجريها المسؤولين وتُقيَّد في مصاريف الدولة ، وهذا ما أطلق عليه النائب فضل الله " الهدر المقونن " ...المشهد السوريالي انه فيما دخل قانوني السلسلة والضرائب حيز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية في ملحق خاص ، فإن ارقام الهدر التي كُشِف النقاب عنها في ساحة النجمة اليوم ، كان من شأنها أن تموِّل السلسلة عوضًا عن الضرائب ، لكن يبدو ان الدولة لا تملك الحزم والحسم الكافيين لتوقف الفساد الذي هو توأم الهدر .وبعد انتهاء الجلسة النيابية العامة غدًا ، وما ستحمله من كشوفات بالمليارات ، فإن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بيت الدين حافلة ببنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ، وهي بنود بالجملة من أصل سبعة وأربعين بندً تشكل جدول اعمال الجلسة .