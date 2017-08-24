مقدمة النشرة المسائية 24-08-2017

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أكثر من قطوع مرَّ اليوم ، من قطوع مجلس الوزراء إلى قطوع عين الحلوة ، من دون إغفال معركة الجرود ...في مجلس الوزراء ، ملف الكهرباء مجددًا انتقل إلى إدارة المناقصات بعدما تمّض الأخذ بملاحظات بعض الوزراء ، لكن أبعد من هذا القرار فإن ما كان لافتُا هو قول الوزير جبران باسيل : " لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج ...وفي وقتٍ لم يبحث مجلس الوزراء في ملف الانتخابات النيابية الفرعية في كلٍّ من كسروان وطرابلس ، كان لافتًا ما كتبه العميد المتقاعد شامل روكز على فايسبوك ، فقال : " ليتحمل المسوؤلية من يأخذ قرار الغاء الانتخابات الفرعية " ، والمعلوم ان روكز هو المرشحين البارزين للانتخابات النيابية الفرعية في كسروان ... بعد هذا المعطى ، هل تناقش جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخميس المقبل الانتخابات الفرعية ؟ الخميس المقبل وليس الاربعاء المقبل ، لأنه بعد تحديد يوم السبت عطلة رسمية ، اتُخِذ قرار بتحديد مواعيد جلسات مجلس الوزراء الخميس من كل اسبوع بدل الاربعاء ليتسنى إعداد جدول الاعمال وتوزيعه على الوزراء لدرسه قبل الجلسة .في تطورات الجرود ، اليوم السادس لعملية " فجر الجرود تميَّز اليوم بتضييق الخناق على الإرهابيين لكن حقول الألغام التي تمَّ زرعها من جانبهم جعل قيادة الجيش اللبناني تتعامل مع الوضع بأعلى درجات الدقة علمًا ان النصر أصبح مفروغًا منه ، فيما تبقى القضية الانسانية الاساس وهي معرفة مصير العسكريين التسعة المختطفين على يد تنظيم داعش .