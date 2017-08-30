مقدمة النشرة المسائية 30-08-2017

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عندما يقف الرئيس ميشال عون القائدُ الاعلى للقوات المسلحة والى جانبه قائد الجيش العماد جوزيف عون, ليعلن انتصار لبنان على الارهاب، يكون كل لبنان قد دحر داعش.فعملية فجر الجرود ثبّتت ثقة اللبنانيين بجيش شريف قوي, وهي انطلقت عندما امن رئيس الجمهورية في الاول من آب للجيش اللبناني, الغطاء السياسي لاستعادة الارض المحتلة, ودعاه الى اتخاذ المبادرة، مؤكدا ثقته بكل عناصره وبقدرته على الحسم .بهذا السلاح ,بدأ الجيش معركته محققا هدفيها المتمثلين بتحرير الارض وكشف مصير الجنود العسكريين المخطوفين ,وصولا الى اعلان بزوغ فجر الجرود.فجر, تبحث عنه في ظلمة الارهاب دول كثيرة , وشعوب كثيرة , الا اللبنانيين, التواقين دائما الى كسر انتصارات بعضهم البعض, وطمس مستقبلهم جميعا بكمية هائلة من الاحقاد التي تتكشف مع كل مفصل يفضح مدى الانقسام الحقيقي بينهم .اليوم, اُعلن الانتصار, الذي وَضعت مدماكه طليعة شهداءَ خُطفوا واعدموا على يد ارهابيي داعش بدءا من 2 آب 2014 , وحققه جيشٌ, اقل ما يمكن ان نؤمنه له , من قيادته الى ضباطه وعناصره , والاهم الى عائلات شهدائه , قليلٌ من الوفاء وكثيرٌ من الوطنية لنحمي الانتصار, كما قال الرئيس عون .غدا , سيبزغ الفجر, ومع نوره لا بد ان تتضح حقائق اسئلة كثيرة اذا اردنا بناء وطن بعيدا من الكيدية, لننجو معا او نغرق معا , كما اعلن الرئيس نبيه بري:كيف سقطت الجرود , كيف خطف العسكر , من سكت عن مصير العسكريين المخطوفين ولماذا , من ابقى داعش تعبث في ارضنا اعواماُ كثيرة وصوّرها قوة لا تهزم , وصولا الى آب عام 2017 , كيف خرج القتلة الارهابيون من ارضنا من دون دفع اثمان ولماذا ؟هذا غدا , اما اليوم , واليوم فقط , دعونا نخجل من دموع اهل الشهداء , كل الشهداء , ومن صلوات امهاتِ كل من قاتل في الجرود عنا كلِنا , دعونا ندفن احقادنا الليلة فقط , ونسألُ انفسنا, ايضا كما قال الرئيس نبيه بري, لماذا لا نريد الاحتفال بالنصر الذي تحقق , ولو كان انتصارا بالتفاوض , لماذا لا نريد ان نحتفل سويا بأن كل حدودِنا حرة حرة, علّ الفجر الاتي يقرب بيننا كلِنا .