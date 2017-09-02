مقدمة النشرة المسائية 02-09-2017

يومان للبحث عن الفرح المفخخ بملفات ساخنة

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LBCI News Lebanon

ييقى من عيد الأضحى يومان، يومان للبحث عن الفرح المفخخ بملفات ساخنة ستوضع امام السلطة واللبنانيين اعتبارا من الثلثاء.

اهم هذه الملفات، ملف معارك الجرود من آب ٢٠١٤ حتى آب ٢٠١٧ والذي ازداد تعقيداً.

في ملف معارك ال٢٠١٤، طالب رئيس الجمهورية السلطات المختصة بإجراء اللازم، وتاليا تحريك القضاء العسكري؛ كلمة الرئيس كانت مقررة منذ نحو أسبوع وهي جاءت بالمضمون غير محرجة لأي طرف، لأن الرئيس قصد عدم المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية.

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هذا في ٢٠١٤، اما في معارك ٢٠١٧، فقد قطع الرئيس الحريري الشك باليقين عندما أعلن ان قرار خروج داعش من الاراضي اللبنانية اتخذه والرئيس عون، ما يدعم الموقف القائل ان لا حاجة للعودة الى مجلس الوزراء، كون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتالياً، فان القرار الذي اتخذه والرئيس الحريري يعتبر عملا إجرائيا يأتي من صلب المعركة الدائرة.

ملف معركة الجرود مرتبط اذاً ب نتائج DNA للعسكريين المخطوفين، وهي فور إعلانها، تعطي إشارة انطلاق البحث عن الحقيقة، حقيقة يلفها الغموض عندما يبحث مصير قافلة داعش التائهة في البادية السورية، والأدق التائهة في تجاذب القوى الكبرى على الارض السورية.

الكل اذا ينتظر هذه الحقيقة، فيما ملفات اخرى تطالنا في يومياتنا مدفونة ولا من يسأل:

فأين استراتيجية الدولة التي تحمي مواطنيها؟

أين هذه الاستراتيجية في ملف النفايات، الأشبه بمغارة علي بابا، من وكيف تحولت شواطؤنا مزابل ومطامر على مد عينك والنظر؟

أين هذه الاستراتيجية في ملف السلسلة وايراداتها؟ من وكيف تحولت الإيرادات الى ضرائب تسحب من جيوبنا؟ومن أين ستؤمن الدولة الرواتب الجديدة آواخر أيلول؟

الإجابة قد تكون في مليارات الهدر التي حذفت من الموازنة والتي تناساها البعض، اما الحقيقة الجلية الوحيدة اننا في قعر الزجاجة، فمن سيطالب بكشف كل الحقائق ؟