مقدمة النشرة المسائية 4-09-2017

الإعلان

أيلول طرفه بالملفات مبلول: هو شهر بدء العام الدراسي حيث الأهل يكتوون بالأقساطِ التي تزاد تلقائيا بمجرد أن تَسمع الإدارات بقانون السلسلة... الإجتماع بين وزير التربية وبعضِ ممثلي لجان الأهل ، وإن خرق عطلة عيدِ الأضحى ، هل يمكن ان يؤدي إلى خريطةِ طريقٍ لا تفرِّغ جيوب الأهل ولا تكبِّد الإدارات أعباء إضافية ؟. الموضوع يحتاج الى اكثرَ من نيات طيبة ومن اجتماع واحد ...وأيلول شهر الإستحقاقات المالية حيث وزارة المال ملزمة دفع الرواتب وفق القانون الجديد, فيما قانون الضرائب علِّق العمل به, الى حين صدور قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدَّم من حزب الكتائب...في هذه الحال، من أين ستوفِّر وزارة المال فرق الرواتب في غياب الضرائب ؟ وما هو حجمُ العجز الذي ستقع تحتَه من جراء هذا الأمر؟ ... وأيلول شهر استحقاقِ الكهرباء حيث إن مجلس الوزراء اقترب من اتخاذ قرار تأمين الطاقة بعد الملاحظات التي أَخذ بها ، وبعد وعدِ رئيسِ الحكومة بأن التيار سيتحسّن في غضون شهرين ...وأيلول شهر بدء درس موازنة عام 2018 بعدما رفعها وزير المال إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها, وإحالتِها إلى مجلس النواب في العقد العادي الاول في الثلثاء الاول بعد الخامس عشر من تشرين الاول المقبل...في المحصّلة، أيلول شهر الأعباء المالية: من الأهل إلى المؤسسات ، فكل قطاعٍ يُفتِّشُ عن وسيلةِ صمود: من القطاع التربوي إلى قطاع الخدمات والبنى التحتية إلى القطاع المصرفي ، فهل بدأت مرحلة عضِّ الأصابع ؟ ومن يصرخ أولًا؟ هذا إذا استثنينا استحقاقَ الانتخابات النيابية الفرعية التي تقذف من أسبوع الى أسبوع... وأكثر من ذلك فإن الانتخابات النيابية العامة قد تدخل دائرةَ الخطر إذا بقي التمسك بالبطاقة البيومترية التي لا يمكن إنجازها قبل الانتخابات في أيار المقبل.البداية من الأستحقاق الأقرب: بدء السنة الدراسية والقِسط الاول.