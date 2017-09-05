مقدمة النشرة المسائية 05-09-2017

" ما يفعله حزب الشيطان من جرائم َ لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارُه على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيارُ معه او ضده. ..دماءُ العرب غالية " ... هي تغريدة كتبها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ، منذ نحو اربع ٍ وعشرين ساعة ، حتى كان لمفعولها وقعُ القنبلة الديبلوماسية وليس وقْعُ التغريدة ...
السبهان كان في بيروت وأجرى لقاءات منقّاة بعناية ، ومن السعودية فجَّر تغريدته ... وصف حزب الله بحزب الشيطان ، إتهمه بأنه يرتكب جرائمَ لاإنسانية ، وخيَّر اللبنانيين بين أن يكونوا معه أو ضده ... لا تأتي هذه التغريدة من دون ما سبقها او ما تبعها ، هي جاءت بعد معركة الجرود وبعد صفقة ترحيل داعش الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري من باريس إنه تمَّ بموافته وموافقة رئيس الجمهورية ...
لكن الاسئلة الكبيرة التي تَطرح نفسَها هي : ما الذي يجعل المملكة العربية السعودية تخرج عن أطوارها الديبلوماسية ، المعروفة عنها ، وتَستعمل " مصطلحاتِ المواجهة "كـ" حزب الشيطان " و " الجرائم اللاإنسانية " وهي مصطلحاتٌ سبق أن استُخدِمَت في مراحلَ سابقة كان فيها الصراعُ الإقليمي في ذروة التصعيد ، فهل عادت المنطقة إلى هذا الصراع ؟ وما هو المطلوبُ من لبنان حين تقول التغريدة " يجبُ على اللبنانيين الأختيار " ؟
التغريدة السعودية قوبِلَت من المسؤولين اللبنانيين ببلعِ الألسن ، والتعليقات الأكثر سخاءً كانت تأتي في صيغة " لا تعليق " ... الأخطر من التغريدة هو ما يمكن أن يتبعَها ، فهل هي بداية ٌ لنهج سعودي أكثرَ تشددًا في حق لبنان ؟ مجلس الوزراء سينعقد بعد غد الخميس ، فهل سيكون له موقفٌ من الموقف السعودي الجديد ؟
لكنَّ مجلس الوزراء يتحاشى مقاربة َ البنود السجالية والتي في مقدّمها الانتخاباتُ النيابية الفرعية التي تُقذَف من أسبوع إلى اسبوع ومن جلسة إلى جلسة ، ومن المستبعد أن تُطرَح من خارج جدول الأعمال لأن الجلسة ستُعقَد في السراي.
في المقابل ، غدًا ، يوم حزن : غدًا تُطوَى صفحة التعرّف إلى العسكريين الشهداء على أن يكون تكريمُهم في وزارة الدفاع لاحقاً . بالتوازي فإن القضاء سيتحرك لمعرفة كلِّ ملابسات ما جرى ، ويأتي هذا التحرك بعد كتاب وزير العدل سليم جريصاتي إلى المدعي العام التمييزي .