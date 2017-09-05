مقدمة النشرة المسائية 05-09-2017

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" ما يفعله حزب الشيطان من جرائم َ لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارُه على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيارُ معه او ضده. ..دماءُ العرب غالية " ... هي تغريدة كتبها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ، منذ نحو اربع ٍ وعشرين ساعة ، حتى كان لمفعولها وقعُ القنبلة الديبلوماسية وليس وقْعُ التغريدة ...السبهان كان في بيروت وأجرى لقاءات منقّاة بعناية ، ومن السعودية فجَّر تغريدته ... وصف حزب الله بحزب الشيطان ، إتهمه بأنه يرتكب جرائمَ لاإنسانية ، وخيَّر اللبنانيين بين أن يكونوا معه أو ضده ... لا تأتي هذه التغريدة من دون ما سبقها او ما تبعها ، هي جاءت بعد معركة الجرود وبعد صفقة ترحيل داعش الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري من باريس إنه تمَّ بموافته وموافقة رئيس الجمهورية ...لكن الاسئلة الكبيرة التي تَطرح نفسَها هي : ما الذي يجعل المملكة العربية السعودية تخرج عن أطوارها الديبلوماسية ، المعروفة عنها ، وتَستعمل " مصطلحاتِ المواجهة "كـ" حزب الشيطان " و " الجرائم اللاإنسانية " وهي مصطلحاتٌ سبق أن استُخدِمَت في مراحلَ سابقة كان فيها الصراعُ الإقليمي في ذروة التصعيد ، فهل عادت المنطقة إلى هذا الصراع ؟ وما هو المطلوبُ من لبنان حين تقول التغريدة " يجبُ على اللبنانيين الأختيار " ؟التغريدة السعودية قوبِلَت من المسؤولين اللبنانيين ببلعِ الألسن ، والتعليقات الأكثر سخاءً كانت تأتي في صيغة " لا تعليق " ... الأخطر من التغريدة هو ما يمكن أن يتبعَها ، فهل هي بداية ٌ لنهج سعودي أكثرَ تشددًا في حق لبنان ؟ مجلس الوزراء سينعقد بعد غد الخميس ، فهل سيكون له موقفٌ من الموقف السعودي الجديد ؟لكنَّ مجلس الوزراء يتحاشى مقاربة َ البنود السجالية والتي في مقدّمها الانتخاباتُ النيابية الفرعية التي تُقذَف من أسبوع إلى اسبوع ومن جلسة إلى جلسة ، ومن المستبعد أن تُطرَح من خارج جدول الأعمال لأن الجلسة ستُعقَد في السراي.في المقابل ، غدًا ، يوم حزن : غدًا تُطوَى صفحة التعرّف إلى العسكريين الشهداء على أن يكون تكريمُهم في وزارة الدفاع لاحقاً . بالتوازي فإن القضاء سيتحرك لمعرفة كلِّ ملابسات ما جرى ، ويأتي هذا التحرك بعد كتاب وزير العدل سليم جريصاتي إلى المدعي العام التمييزي .