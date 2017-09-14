مقدمة النشرة المسائية 14-09-2017

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كل القرارات اتخذت اليوم صفة المؤجَّل بعدما كانت بصفة المعجَّل: من دوامة الكهرباء إلى الإنتخابات النيابية الفرعية إلى الانتخابات النيابية العامة إلى البطاقة الممغنطة، حتى لكأن هناك إرباكًا على مستوى السلطة التنفيذية ولا مخرج منه سوى بالتأجيل...حكاية ابريق الكهرباء التي التهمت معظم وقت الجلسة ، إنتهت بلا غالب ولا مغلوب على مستوى المؤيدين والمعترضين ، فتم إبقاء المناقصة في دائرة المناقصات لكن مع التزام دفتر شروط وزارة الطاقة.الإرباك انسحب ايضَا على البطاقة الممغنطة بين حديث عن صعوبة انجازها، ما يعني المطالبة بعدم الانتظار حتى حزيران المقبل ، طالما ان البطاقة الممغنطة لن تكون جاهزة ... هذا الواقع دفع الى جلسة استثنائية او مكمِّلة لمجلس الوزراء السادسة من مساء الاحد المقبل في السرايا الحكومية لأن لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ...وبين حكاية الكهرباء ودوامة البطاقة الممغنطة ، تبدو العقدة الاساسية المفتوحة على احتمالات التأزيم هي عقدة الاقساط المدرسية التي تقع في خانة الزيادة الملزمة والمستحيلة في آن واحد : ملزمة بالنسبة إلى إدارات المدارس ومستحيلة بالنسبة إلى الاهالي الذين يدفعون زيادة الاقساط من دون ان تصل اليهم زيادة الرواتب .أما الاستحقاق الابرز غدًا فيتمثل في اجتماع المجلس الدستوري لمناقشة التقرير الذي أعدَّه المقرر تمهيدًا لاتخاذ القرار بالنسبة الى الطعن المرفوع امامه والمتعلِّق بقانون الضرائب .