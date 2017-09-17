مقدمة النشرة المسائية 17-09-2017

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قهوجي ... بطاقة ممغنطة ... إقتراع المغتربين ... ثلاثية السرايا الحكومية هذا المساء : قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي فجَّر بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري قنبلة عن التحقيق, فقال : للدولة أسرارها ، أما إذا ارادوا ان يكشفوا ما جرى منذ الآن, فليَمضوا في التحقيق حتى النهاية وأنا جاهز لكشف ما جرى ... كلام العماد قهوجي ، العالي السقف ، هو الاول من نوعه منذ عملية فجر الجرود, ومنذ " فجر الاتهامات المتبادلة " التي لم توفِّر أحدًا, لا وزيرَ الدفاع السابق ولا غيره. فهل كلام العماد قهوجي اليوم هو تحفيز للانطلاق في التحقيق, او من أجل أمر آخر ؟ثاني ثلاثية السرايا اليوم قضية البطاقة الممغنطة. فبعدما بدا ان جوهر الانتخابات النيابية قائمٌ عليها ، فإن الوزير نهاد المشنوق تحدث عنها قبل دخول قاعة المجلس ، فيما لم تُعرَف الفذلكة التي أتاحت طرح موضوع ٍ من خارج جدول الأعمال في جلسة لا يحضرها رئيس الجمهورية.أما ثالث الثلاثية, فيتمثَّل في اقتراع المغتربين ، وهذه النقطة بقيت موضع تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين الذي بدأ جولة في أميركا تشمل كندا وبعض الولايات الاميركية ، على ان ينضم إلى الوفد اللبناني برئاسة العماد ميشال عون لترؤس الوفد اللبناني الى اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة . الرئيس عون غادر بيروت اليوم في رحلة مباشرة الى نيويورك من دون محطةٍ في اي بلد .هذا في الخارج وفي تقاطع ٍ مع جلسة مجلس الوزراء ، أما الاسبوع الطالع فيُتوقّع ان يشهد بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من حزب الكتائب في قانون الضريبة ، ويقتربُ القرار بعد جلسة المذاكرة التي عقدها المجلس أول من أمس الجمعة.