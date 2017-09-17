مقدمة النشرة المسائية 17-09-2017

قهوجي ... بطاقة ممغنطة ... إقتراع المغتربين ... ثلاثية السرايا الحكومية هذا المساء : قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي فجَّر بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري قنبلة عن التحقيق, فقال : للدولة أسرارها ، أما إذا ارادوا ان يكشفوا ما جرى منذ الآن, فليَمضوا في التحقيق حتى النهاية وأنا جاهز لكشف ما جرى ... كلام العماد قهوجي ، العالي السقف ، هو الاول من نوعه منذ عملية فجر الجرود, ومنذ " فجر الاتهامات المتبادلة " التي لم توفِّر أحدًا, لا وزيرَ الدفاع السابق ولا غيره. فهل كلام العماد قهوجي اليوم هو تحفيز للانطلاق في التحقيق, او من أجل أمر آخر ؟
ثاني ثلاثية السرايا اليوم قضية البطاقة الممغنطة. فبعدما بدا ان جوهر الانتخابات النيابية قائمٌ عليها ، فإن الوزير نهاد المشنوق تحدث عنها قبل دخول قاعة المجلس ، فيما لم تُعرَف الفذلكة التي أتاحت طرح موضوع ٍ من خارج جدول الأعمال في جلسة لا يحضرها رئيس الجمهورية.
أما ثالث الثلاثية, فيتمثَّل في اقتراع المغتربين ، وهذه النقطة بقيت موضع تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين الذي بدأ جولة في أميركا تشمل كندا وبعض الولايات الاميركية ، على ان ينضم إلى الوفد اللبناني برئاسة العماد ميشال عون لترؤس الوفد اللبناني الى اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة . الرئيس عون غادر بيروت اليوم في رحلة مباشرة الى نيويورك من دون محطةٍ في اي بلد .
هذا في الخارج وفي تقاطع ٍ مع جلسة مجلس الوزراء ، أما الاسبوع الطالع فيُتوقّع ان يشهد بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من حزب الكتائب في قانون الضريبة ، ويقتربُ القرار بعد جلسة المذاكرة التي عقدها المجلس أول من أمس الجمعة.