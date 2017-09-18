مقدمة النشرة المسائية 18-09-2017

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هل انفجرت بين عين التينة وقصر بعبدا؟ أو بين عين التينة ونيويورك ، إلى حيث وصل رئيس الجمهورية؟ أو بين عين التينة وأريزونا ، إلى حيث وصل الوزير جبران باسيل ؟. الداعي إلى هذه الاسئلة انفجار المهل والمواعيد بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية: أولَ من أمس السبت ، ورد في نشرة أخبار " أو تي في " ما حرفيته : " الرئيس بري دعا إلى تقديم موعد الانتخابات العامة ، وهي دعوة يعرف الرئيس بري قبل الكثيرين أنها من رابع المستحيلات وقد تُضاف إلى عجائب الدنيا السبع, لتصبح ثمانيَ إذا قُرِّب موعد الإنتخابات "...المستحيلات والعجائب رد عليها الرئيس بري بأرانب أخرجها من كُمَّيهِ : الارنب الاول : تنتهي ولاية المجلس الحالي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من هذه السنة ، وتجري الانتخابات قبل هذا التاريخ, بالهوية او بجواز السفر...قبل رد رئيس الجمهورية او رئيس التيار الوطني الحر ، ماذا يعني هذا الاقتراح إذا أُخذ به ؟يعني اولًا ان حكومة الرئيس الحريري تستقيل عند انتهاء الانتخابات أي قبل آخر هذه السنة.ويعني ثانيًا ان لا مشروع قانون ِ موازنةٍ لعام 2018 لأن النواب سينهمكون بحملاتهم الانتخابية, وأن الدورة العادية لمجلس النواب ستطير من دون مناقشة ارقام الموازنة... وهكذا يكون مرَّ عامان من عمر العهد من دون المصادقة على موازنتين في موعدهما .ويعني ثالثًا ان مطلع عام 2018 سيكون مخصصًا للمشاورات لتشكيل الحكومة. وتبعًا لنتائج الانتخابات وموازين القوى ، يُحدَّد رئيس الحكومة المقبل.. فماذا لو كان غيرَ الرئيس سعد الحريري ، هل بذلك تكون التسوية الثنائية التي اتت بالرئيس عون إلى بعبدا وبالرئيس الحريري إلى السرايا قد اهتزّت؟.إنها فرضيات تنطلق من معطيات تؤدي إلى فوضى وغموض ، فلماذا أَطلق الرئيس بري هذه الأرانب ؟ وماذا يريد ان يحقق من ورائها ؟.. وفي الإنتظار ، ماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية, وتاليًا رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل ، واستطرادًا رئيس الحكومة سعد الحريري .هكذا ، بين المستحيلات والعجائب والارانب ، البلد ليس على ما يُرام ، والعلاقة بين المقار ليست مشجِّعة.. أما لماذا انتظر الرئيس بري سفر الرئيس عون الى نيويورك ليُطلِق أرانبه, فالعِلمُ عنده وحدَه ، والرد بالتأكيد لن يطول وصوله .