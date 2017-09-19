مقدمة النشرة المسائية 19-09-2017

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من ساحة النجمة في بيروت إلى قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك... السجالُ حامي الوطيس ...في ساحة النجمة معزوفة التراشق بين حزب الله والرئيس فؤاد السنيورة، تكاد تكون لازمة َ كلِّ جلسة عامة، فيتخطى الكلامُ حدود اللياقات، وتكون مِمحاة الرئيس بري جاهزة ً للشطب من المحضر...وليس السجالُ بين حزب الله والسنيورة، وحدَه، هو نجمُ ساحة النجمة، فهناك التوتر العالي بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامي الجميِّل، وعنصرُ التوتر الاضافي الجديد هو خطوط التوتر العالي وتمديدُها فوق الارض في المنصورية ، وبلغت الحدة بين الحريري والجميِّل حدَّ الحديث عن إمكان الإستعانة بالدبابات لأنجاز ما بات يُعرَف بـ " وَصلة المنصورية " التي يبدو ان الحريري مصرٌّ عليها فوق الارض ، وبات لا يُرفَض له طلبٌ من قِبَل بعض مَن هُم على الأرض رغم احتجاج الاهالي ودخولِ مطرانية بيروت للموارنة على خط الاعتراض بسبب دخول عمال مؤسسة كهرباء لبنان عنوةً إلى أرض الكنيسة من دون استئذان من أحد ، وهذا ما أثار الحفيظة والاستهجان .وفيما الحَمامُ الزاجل كان ينقل الرسائلَ غيرَ المشفرة بين الرئيس بري ومساعديه ورئيسِ التيار الوطني الحر جبران باسيل ، على خلفية اقتراح رئيس المجلس بتقصير ولاية المجلس إلى آخر هذه السنة ، يسود انطباعٌ عام بان اقتراح الرئيس بري هو اقتراح حث أكثر مما هو اقتراح تنفيذ ، ليقينهِ ان إجراء الانتخابات النيابية في الشتاء لم تحدث يومًا ، إذا لا بد من التفتيش عما يُزعج بري في السياسة ويدفعُه إلى إطلاق أرنبٍ صعب الضبط .وفيما السجال يتصاعد حول الانتخابات ، كانت دوامة البطاقة البيومترية تدور في حلقة مفرغة مع جملة من الاسئلة ، ومنها : لماذا هذا المبلغ المرتفع جدًا ؟ في حال لم تُنجِزْ وزارةُ الداخلية البطاقات المطلوبة ، فماذا يحدث في هذه الحال ؟الى حين إيجاد الاجوبة ، قد يكون يومُ غد يومَ المجلس الدستوري لجهة الطعن بقانون الضرائب .