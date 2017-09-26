مقدمة النشرة المسائية 26 - 09 - 2017

مقدمة النشرة المسائية

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LBCI News Lebanon

قرار المجلس الدستوري، إبطال قانون الضرائب، أثبتَ كم أن السلطة هشَّة، فما إنْ صدر القرار حتى حَلَّ الضياع... اجتماعاتٌ تشاورية لم تصل إلى أي نتيجة، جلستان لمجلس الوزراء لم تحققا أيَّ تقدُّم، وجلسة ثالثة بعد غد الخميس، وهذه المرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وسيكون في انتظار الوزراء عند مفترق القصر الجمهوري اعتصام هيئة التنسيق النقابية التي اجتمعت اليوم في ساحة رياض الصلح قرب السراي الحكومي.

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كيف تُمكِن الإضاءةُ على هذا الضياع الحاصل؟ هل بلغ حدَّ المأزق؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف الخروج منه؟

المأزق بدأ بقانون الضرائب لكنَّ معالجة هذا القانون لا يُعالجُ المأزق... حقيقةُ الأمر ان القنبلة الموقوتة بين قصر بعبدا وعين التينة قد انفجرت، فبعدما لمَّح الرئيس بري أمس ان بعبدا هي وراء قرار المجلس الدستوري، صوَّب اليوم مباشرةً إلى المجلس الدستوري، وفي ما يُشبِه "التهويل" أو ما يُقال له بالعامية، "تهبيط الحيطان"، اعتبر رئيس مجلس النواب ان ما يحصل هو تجاوزٌ وتجرؤ على مجلس النواب واعتداءٌ على صلاحيات رئاسته وخرقٌ لاتفاق الطائف بل بدايةُ قتله".

حين يَتهم رئيسُ مجلس النواب نبيه بري بأنَّ الآخرين يخرقون الطائف وبدأوا في قتله، فإنه بذلك يكون قد ذهب بعيدًا ولم يعُد ينظر إلى "تفصيل" السلسلة والضرائب، بل إنه بذلك يكون قد حدد عنوانًا لمعركته وعو وقف خرق الطائف ومنع بداية قتله...

في هذه الحال، هل دخل البلد أزمة حكم؟ أم ان الرئيس بري يرفع السق ويهوِّل ليوقِف زحف المجلس الدستوري؟

الشيء الأكيد ان قانون الضرائب سُلِق سلقًا، ولم يأخذ أحدٌ بعين الأعتبار ان هناك مجلسًا دستوريًا وان هناك عشرة نواب بالمرصاد لهذا الاستخفاف في التشريع والارتجال في اقتراح الضرائب، فجاءت الصفعَة من حيث لا يدرون.

من هنا إلى أين؟ ربما المطلوب جدية أكثر والإقلاع عن عدم الثقة بالنفس... عدم الثقة بالنفس هذه تجعلُ مافيات مولِّدات الكهرباء تستقوي على الدولة فترفُض تركيب عداداتٍ للمواطنين، لا لسبب إلا لأمعانها في مصِّ دم الشعب من دون حسيب أو رقيب... قبل التفتيش عن خرقِ الطائف أو بداية قتله، أوقفوا مافيات مولِّدات الكهرباء عن قتلِ الناس من جيوبهم، ومعروفة الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء.