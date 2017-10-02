مقدمة النشرة المسائية 2-10-2017

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مذبحة في لاس فيغاس... إطلاق نار على حفلٍ موسيقي يوقِع في إحصاء أولي، نحوَ ستين قتيلًا واربعِمئة جريح...الذهول يعم الولايات المتحدة الاميركية، والسلطات الاميركية التي استبعدت ان تكون أي جهة إرهابية وراء الحادث، قتلت منفِّذ العملية وعثرت في غرفته على عشر بنادق...إذا كانت العملية غير إرهابية وأوقعت هذا العدد الهائل من القتلى والجرحى، فإن الولايات المتحدة الاميركية تكون في ازمة حقيقية, خصوصًا انها تعمم بين الحين والآخر على بعثاتها في العالم, عدمَ ارتياد الاماكن العامة والتجمعات التجارية والسياحية، وهذا ما حصل منذ عشرين يومًا حين صدر تحذير للاميركيين في لبنان بعدم ارتياد منطقة الكازينو او التجمعات التجارية.لكن التحذير لم يكن في محله إذ استمرت الحياة طبيعية ، لكن واشنطن التي حذَّرت العالم، عجزت عن توجيه تحذيرات إلى مواطنيها, فتلقَّت ضربة موجِعَة في أعرق ولاياتها السياحية.هذا الحادث الذي أوجد حالاً من الهلع عالميًا، لم يحجب الأنظار عن تسارع التطورات, سواء بين كاتالونيا واسبانيا او بين كردستان والعراق...في الداخل اللبناني, ساحة النجمة تنتظر مشروع القانون المعجّل المكرر للقانون الجديد للضرائب الذي بموجبه ستُدفَع زيادات السلسلة...من خارج هذا السياق، سُجِّلت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون للاردن, حيث كان محط حفاوة وترحيب من القيادة العسكرية الاردنية، وتُوِّج الترحيب باستقبال الملك عبدالله له، وكان ثناء على حرفية الجيش.كذلك تلقى دعمًا للمؤسسة العسكرية من القيادة الاردنية, خصوصًا ان التعاون قائم بين لبنان والاردن في مجال مكافحة الإرهاب.