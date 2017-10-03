مقدمة النشرة المسائية 03-10-2017

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في 29 ايلول اعلن الرئيس الحريري التوصل الى اتفاق سياسي حقق للقطاع العام حُلم الحصول على سلسلة الرتب والرواتب ,ومكّن الدولة من اتخاذ هذا القرار مع المحافظة على الوضع المالي .يومها , أطلق الحريري ثلاثية أمان ,تعهد من خلالها للبنانيين بتنفيذ الحكومة قانون السلسلة , كما اعلن ان الحكومة مؤتمنة على الدستور ومؤتمنة على مصالح اللبنانيين كافة , واهمها الحفاظ على الاستقرار المالي .حينها , قال الحريري , ان الحكومة ستبحث عن حل ٍ يؤمّن تنفيذَ السلسلة عبر تأمين ايراداتها، بالتعاون مع المجلس النيابي , الا ان احدا منذ ذاك التاريخ, لم يتحدث عن إمكان طلب الاجازة للحكومة تأخيرَ تنفيذ قانون السلسلة.اليوم, احالت الحكومة الى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول سلسلة الرتب والرواتب , اولها مشروع قانون يتيح لها تأخير تنفيذ السلسلة , فلماذا ؟تقول مصادر حكومية للـLBCI , ان طلب التأخير هذا جاء احتياطيا , لان الحكومة متأكدة من انها ستدفع مترتبات اقرار السلسلة على الوقت , كما انها متأكدة من ان مجلس النواب سيقر المشاريع الحكومية الثلاثة ايضا على الوقت , متوقعة ان تُعقد جلسة عامة لتشريع ايرادات السلسلة الاسبوع المقبل , على ان تليها بعد اسبوع جلسة عامة تناقش الموازنة , في وقت تحدثت فيه مصادر اخرى عن ان جلسة الاسبوع المقبل ستشمل قانون الايرادات ومناقشة الموازنة التي تمتد لايام ثلاثة.في الحسابات, استخدمت الحكومة , ودائما ضمن الاتفاق السياسي الكبير , جوكر التأخير ,منعا لاستغلال قرار تنفيذ السلسلة , في حال تأخر مجلس النواب في الاتفاق على قانون جديد للايرادات , لان الحكومة, لن تَصرف فلسا ً واحدا من دون تأمين مدخوله,تقول مصادرها , وهي من خلال طلب التأخير , تؤكد للمواطنين والمودعين , والمؤسسات الدولية , جديتها في الحفاظ على التوازن بين المدخول والمصروف , منعاً لاي هزة تودي بالبلد الى الافلاس.بين 29 ايلول و2 تشرين الاول , تُصر كل القوى السياسية على انها ستؤمِّن الايرادات المناسبة للسلسلة , ومن اليوم حتى تاريخ انعقاد الجلسات العامة , يبقى للبنانيين ثلاثية ُ امان الرئيس الحريري .