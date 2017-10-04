مقدمة النشرة المسائية 4-10-2017

مقدمة النشرة المسائية

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LBCI News Lebanon

الجمعة مجلس وزراء... الأثنين جلسة تشريعية...

الجمعة مئات مليارات الليرات تُصرَف على القاعدة الإثنتي عشرية في غياب الموازنة التي ستُقر نظريًا لكن عمليًا الصرف تجاوز أرقامها...

الاثنين جلسة نيابية عامة لتشريع المعجَّل بغية التقاط أرقام الضرائب لتمويل السلسلة، لكن التشريع لا يُلغي المخاوف من أن الضرائب ستٌثقِل معظم القطاعات وذوي الدخل المحدود الذين يرون الضرائب ترتفع لتنخفض معها القيمة الشرائية لرواتبهم ولاسيما منهم القطاع الخاص الذين يتحمَّلون غرم الضرائب من دون ان يصل إليهم غُنُم الزيادات...

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في ظل هذه الأجواء، وُلِدت التشكيلات القضائية في جُنح الظلام، والمتوافر من المعطيات والأجوار التي رافقتها انها تميَّزت بالتسويات مع تسجيل رابحين ومتنازلين، فهناك حديث عن ان التيار الوطني الحر فاز بحصة الأسد في هذه التشكيلات فيما الرئيس الحريري قدَّم تنازلات، ولولا ذلك لَما وُلشدت التشكيلات، فيما الرئيس نبيه بري حافظ على موقعه فيها...

التشكيلات القضائية من شأنها أن تُعطي دفعًا للملفات المتراكمة، لكن ما لا تنطبق عليه صفة الدَفْع قضية الضرائب التي لا يُعرَف حتى الساعة كيف سيتم تمريرها في ظل المعارضة لها من قِبَال الهيئات الإقتصادية.