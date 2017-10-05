مقدمة النشرة المسائية 05-10-2017

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بين غد الجمعة والاثنين المقبل، قطوعان : القطوع الاول جلسة مجلس الوزراء غدًا ، وعلى جدول أعمالها لغمٌ بقيمة مئتين وخمسة وعشرين مليار ليرة لمصلحة وزارة الاتصالات ...هذا البند سبق وأُدرِج على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ أكثر من سبعة أسابيع, لكنه لم يمر ، فلماذا إعادة وضعه في جلسة الغد ؟ ولماذا استباق جلسة مجلس النواب ؟ ولماذا الإصرار على تمريره سلفة َ خزينة, فيما بات معلومًا ان خزينة الدولة تقع تحت أعباءِ سلفات الخزينة غيرِ المحصَّلة, والتي تُقدّر بخمسة عشر مليار دولار ...هذا قطوعٌ أول.القطوع الثاني, الاثنين, يتمثل في تمرير مشاريع القوانين المعجلة لتمرير الضريبة التي هي إيرادات السلسلة ...الضريبة ليست سوى طبعة ثانية من الطبعة الأولى التي أسقطها المجلس الدستوري بضربة الإبطال.. فماذا تبدَّل بين الإبطال واليوم ؟ عمليًا لا شيئ ، فالضريبة ضريبة, وليس لها إسم آخر ، والحكومة ليس امامها سوى الضريبة لتمويل السلسلة ، فمن اين يأتي التمويل والإيرادات ما دام وقف الهدر والفسادُ صعبَ المنال ؟..السلسلة وُضعت, فهل رافقها إصلاح إداري يَفرز بين العاملين وبين جيش العاطلين من العمل, ممن يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا ؟ هل سمعت الحكومة بتوظيفات التنفيعات المحشوة بها الإدارات ؟ هل تعرف الحكومة عن موظفين لا يتوجهون إلى مكاتبهم إلا كل آخر شهر لتقاضي رواتبهم ؟ هل تعرف عن الذين يذهبون صباحا ليوقِّعوا على جدول الحضور فقط ؟ هؤلاء لحقتهم سلسلة الرتب والرواتب ، وما دامت الخزينة مثقوبة, فلا شيئ يمكن ان يؤمن الزيادات سوى السحْب من جيوب المواطنين . فهل سيمر القطوع الاثنين ؟