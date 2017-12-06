مقدمة النشرة المسائية 06-12-2017

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حزينة ستنام القدس هذه الليلة , لم يكن ينقص بيت المقدس , سوى الرئيس الاميركي دونالد ترامب , هو مَن قيل عنه انه لا يتوقف عن نشر القلق حول العالم.سيقف ترامب بعد قليل, ليعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل , وليعلن نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى قلب المدينة المقدسة , وليحاول اقناع المجتمع الدولي ان تحقيق السلام لا يزال ممكنا .لا شيء قادراً على وقف ترامب , لا التصريحات الاوروبية القلقة , ولا تهديدات ايران ولا دعوات الصين والفاتيكان , ولا حتما المواقف العربية .قرار ترامب, وإن صدرْ, لن يغير حقائق التاريخ والجغرافيا , لكنه سيكون بمثابة نقطة تحول في الشرق الاوسط , قد تزج بالمنطقة والعالم "في أتون حريق لا نهاية له, حسبما قالت الرئاسة التركية .اسرائيل تبدو في هذا الوقت مغتبطة للقرار الاميركي , ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو , ذهب ابعد من ترامب , عندما اعلن ان ما سيحدث اليوم يعزز بشكل كبير الهوية القومية لبلاده .هوية,يحاول نتنياهو فرضها من خلال قانون, يجعل من اسرائيل دولة للشعب اليهودي, يقرر وحده مصيرها, قانون يجيز اقامة بلدات عرقية تتيح عدم قبول السكان العرب داخلها .هكذا , تحوَّل اهل فلسطين ومقدسيوها , الى سكان عرب سلخت عنهم كرامتهم , واستبيحت ممتلكاتهم تحت اعين حكام قالت عنهم , من لُقبت بأم اسرائيل الحديثة غولدا مائير , يوم اذِلت القدس واحرق المسجد الاقصى فيها في عام 67: لم انم تلك الليلة , واعتقدت ان العرب سيأتون زاحفين من كل حدب وصوب نحو اسرائيل , فعندما بزغ الصباح , علمت وايقنت اننا امام امة نائمة .منذ عام 67 وحتى اليوم , لم يزحف احد نحو القدس , لكنَّ العرب وقفوا على اطلال مدينتهم , واتقنوا الغضب العارم , والكلمات الرنانة , والدعوات العاجلة الى اتخاذ المواقف الموحدة , مثلما سيفعلون هذه الليلة, وغدا وبعد غد وبعد سنين طويلة , فيما القدس ستنام وحيدة حزينة , متعبة من سنين الظلم الطويلة .