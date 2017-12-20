مقدمة النشرة المسائية 20-12-2017

من همس في اذن القضاء ليستفيق من سبات محاربة الفساد الى يقظة محاربة الاعلام؟

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LBCI News Lebanon



اجيبوها، لانكم تعرفون الجواب، ونحن نعرف انكم تعرفون .



فالـ 3 مليون رقم زهيد زهيد ,امام ملايين الدولارات المتطايرة في رحلاتكم , وعلى طاولات مفاوضاتكم، في الكهرباء والميكانيك والاتصالات والنفايات , واللائحة تطول ...

الإعلان اجيبوها بدل ان تتلهوا وتحاولوا الهاءنا بمشاكل صنعت على ايديكم، قولوا لها ولنا، ما سر المناقصات الملتوية وكيف تمرر، ما سر عقود التراضي وكيف تمرر، ما سر التاريخ الذي تفتحون صفحاته السود غب طلبكم، ما سر الطائفية التي تمعنون في غرز خنجرها في كل مواطن بحسب حاجاتكم وبحسب مواعيد انتخاباتكم ؟ من وين بدي جيب 3 مليون ؟ سؤال برسم السلطة اللبنانية. انظروا إلى وجه السيدة التي لا نعرف اسما لها، اسمعوا الغصة في صوتها واجيبوها :من وين بدا تجيب 3 مليون ؟اجيبوها، لانكم تعرفون الجواب، ونحن نعرف انكم تعرفون .فالـ 3 مليون رقم زهيد زهيد ,امام ملايين الدولارات المتطايرة في رحلاتكم , وعلى طاولات مفاوضاتكم، في الكهرباء والميكانيك والاتصالات والنفايات , واللائحة تطول ...اجيبوها بدل ان تتلهوا وتحاولوا الهاءنا بمشاكل صنعت على ايديكم، قولوا لها ولنا، ما سر المناقصات الملتوية وكيف تمرر، ما سر عقود التراضي وكيف تمرر، ما سر التاريخ الذي تفتحون صفحاته السود غب طلبكم، ما سر الطائفية التي تمعنون في غرز خنجرها في كل مواطن بحسب حاجاتكم وبحسب مواعيد انتخاباتكم ؟

والاهم من كل ذلك، ما سر القضاء الذي يستفيق حينا ويغيب معظم الاحيان ؟



اين كان القضاء عندما عرضنا ملفات الفساد على الهواء مباشرة، لماذا لم يتحرك ويعتبر هذه الملفات اخبارا، لماذا لم يسأل عن الوقائع والمستندات التي في حوذتنا ؟



القضاء امام هذه الملفات في غيبوبة، اما امام محاولات قمع الاعلام، فهو متأهب ,من رأس هرمه، اي مجلس القضاء الاعلى الى اسفل هذا الهرم .



فقاضي التحقيق الاول عبر مجلس القضاء الاعلى، اصدر بيانا اليوم يؤكد فيه استيفاء الاصول لجهة الافساح في المجال امام من سماه المدعى عليه، اي الزميل مارسيل غانم لتقديم دفوعه، وعندما لم يفعل ضمن المهلة المعطاة رفض قبول حضور المحامي وارجأ الجلسة الى الرابع من كانون الثاني المقبل، مؤكدا ضرورة احضار المدعى عليه.



مجلس القضاء، لا بد انه يعرف ان مارسيل غانم ، لم يخالف القانون، ومحاميه لم يطلبوا مهلة في الجلسة الاولى امام قاضي التحقيق لتقديم دفوع شكلية، انما طلبوا مهلة للاطلاع على مضمون الشكوى واتخاذ موقف منها .وبناء عليه، نسأل :من همس في اذن القضاء ليستفيق من سبات محاربة الفساد الى يقظة محاربة الاعلام ؟



اليوم، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لم ولن يتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لا سيما منها القضايا المرتبطة بالاعلاميين ومن بينهم مارسيل غانم، وطالب القضاة بعدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية، واكد ان لا احد فوق سلطة القضاء وانه من غير الجائز التمرد على قراراته .



وامام كلام الرئيس، نقول : الـLBCI ومعها الزميل مارسيل غانم تحت سلطة القانون وقراراته، وهي كما لم تتأخر يوما في ايصال صوت الجنرال المنفي، المتمرد على الظلم والاحتلال، لن تتأخر يوما بالتمسك بحرية الاعلام، ولن تهاب محاولات ترهيبها، من اينما وكيفما اتت .