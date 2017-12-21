مقدمة النشرة المسائية 21-12-2017

يبدو من قراءة موقفَي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي من قضية الزميل مارسيل غانم، أن هناك سقفَيْن في التعاطي مع هذه القضية: سقف الرئيس الحريري الذي يُغلِّب عدم تضخيم الأمور، وسقف الوزير جريصاتي الذي يحمِّل القضاء أثقالًا كثيرة، كما يقول النائب بطرس حرب...

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الرئيس سعد الحريري بقَّ اليوم بحصةً، وهي غير البحصة التي وعد بها، فكشف ان قضية الزميل مارسيل غانم يتم تضخيمها في اماكن لها طابع سياسي، ليتابع: " أنا ضد ذلك مئة في المئة، واضم صوتي إلى مرسال غانم في هذا الموضوع "... سقف وزير العدل أعلى من سقف رئيسه، سعد الحريري ، ليقول في زحلة : " لا نخاف أن نلجأ إلى النصوص الزاجرة عندما يتعرض أحد للظلم " ... فهل يستحق الإعلام في لبنان أن تُصوَّب عليه " النصوص الزاجرة؟ هذا سؤال برسم رئيس الحكومة الذي تحدَّث عن تضخيم في القضية ...

وبين تهدئة الرئيس الحريري وسياسته الاستيعابية ، وبين تلويح وزير العدل " بالنصوص الزاجرة " ، يُطرَح السؤال : هل أدت قضية الزميل مارسيل غانم إلى تصديع التضامن الحكومي ، المصدَّع اصلًا ... أسئلةٌ كثيرة وهواجس أكثر حول " البيئة الحاضنة " لاستهداف حرية الإعلام التي رُفِع الصوت اليوم أمام قصر العدل دعمًا لها ... في أي حال ، الزميل مارسيل غانم يُطل الليلة في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس ، وضيفه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي ، الياس بو صعب ...

في سياق آخر ، هل من " نصوص زاجرة " تضع حدًا لِما يُرتَكَب في حق جيوب الأهالي التي أفرغت بسبب زيادات الاقساط في المدارس الخاصة ؟ هل من " نصوص زاجرة " لوضع حدٍّ لمعاناة الناس من جراء التلاعب بأعصابهم بالنسبة إلى جسر جل الديب الذي ما إنْ بدأت الأعمال فيه حتى أفتى مجلس شورى الدولة بتوقيفه شهرين ؟

في المحصِّلة، غريبٌ أمر البلد، مئات المخالفات الواضحة للعيان متروكةٌ من دون معالجة ، ولو استُخدِمَت في حقها " النصوص الزاجرة " لكانت هذه المخالفات أُزيلت من الوجود ...

بالمناسبة ، مَن يتذكَّر الأبنية المخالِفة والعشوائية على الأملاك العامة والخاصة في الوريسات وعلى الشاطئ وفي مشاريع القاع وفي أكثر من منطقة ، لماذا "النصوص الزاجرة " لا تعرف طريقها إلى هذه المخالفات ؟ لكن الحمد لله ، لقد بات اللبناني يعرف بأن هناك "نصوص جائرة " حين جاء دور الإعلام .