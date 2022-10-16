مقدمة النشرة المسائية 16-10-2022

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قلبت الحرب الروسية على اوكرانيا كل المعايير، وكشفت ضعف اوروبا نتيجة ارتباطها الاساسي بمصادر الغاز الروسي، مع ارتدادات ذلك، ليس فقط على اقتصاد هذه القارة، انما على اقتصادات دول العال، وهي تشهد نسب تضخم وصفت بالتاريخية، وسط توقعات بتراجع نمو الاقتصاد وارتفاع بأسعار النفط والغاز.ارتدادات هذه الحرب، جعلت البحث عن مصادر بديلة للطاقة والغاز، الشغل الشاغل لدول القرار، أما قرار اوبك بلاس بتخفيض انتاج النفط في تشرين الثاني المقبل، وسط اشتداد الازمة، فكان كفيلا بتفجير الخلاف المتأرجح لسنوات بين الولايات المتحدة والسعودية.هذا الخلاف بلغ اليوم نقطة جديدة، مع اعلان مستشار الامن القومي الاميركي ان لا نية لدى الرئيس جو بايدن بلقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال قمة دول العشرين المقررة الشهر المقبل في اندونيسيا، وان بايدن سيعيد تقييم علاقات بلاده مع الرياض ، بعد قرار اوبك بلاس والذي صب لصالح روسيا حسب جاك سوليفان.رحلة البحث عن الغاز لتأمين حاجة اوروبا، ولتأمين استقرار اسعار اسواق النفط , سرّعت في حل ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل وحركت ملف المفاوضات حول الترسيم البحري بين لبنان وقبرص فيما اسرائيل على طريق حل مشكلتها مع قبرص، هذا في وقت تتوسط مصر بين اسرائيل والفلسطينيين لحل مشكلة بلوكات غزة النفطية.العالم مشغول اذا، بأمور اخطر بكثير من التفاصيل اللبنانية، ولو كانت حتى الانتخابات الرئاسية، التي لا شيء يوحي بقرب التوصل لاتفاق حولها، علما ان جولات الانتخابات حتى الان اثبتت ان التوافق وحده قادر على وقف تقدم الشغور الرئاسي، كون لا احد من الكتل قادر على تأمين نصاب الثلثين لتأمين إنتخاب رئيس وحده.اما الحديث عن مؤتمر حوار لبناني - لبناني في سويسرا، فغير دقيق، وهو لا يتعدى حتى الساعة عشاء يقام في السفارة السويسرية في بيروت، يضم كل الاحزاب وممثلي البرلمان، ومن بينهم حزب الله، وهو عشاء لا يحمل طابعا رسميا، ومبدئيا لا خطط لتحويله الى حوار لاحقا في جنيف.