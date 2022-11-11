مقدمة النشرة المسائية 11-11-2022

الإعلان

انطوى اسبوعٌ آخر ، ولا رئيس في الأفق ، والأسبوع المقبل جلسة جديدة ، وإذا لم يحصل تطور ما ، ستكون الجلسة السادسة مثيلاً للجلسات السابقة، من الأولى إلى الخامسة .وعلى رغم مرور أحد عشر يومًا على بدء الشغور، فإن الواضح حتى الآن أن لا خرق في جدار المعضلة، فالجميع على مواقفهم ولا أحد يتراجع خطوة واحدة لمصلحة التوصل إلى رئيس .أحدث المواقف اليوم ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ملف الرئاسة ، فأكد أننا "نريد رئيسًا للجمهورية في بعبدا مطمئنًا للمقاومة ونريده شجاعًا يبدي مصلحة لبنان على مصلحته الشخصية ولا يخاف ولا يباع ولا يُشترى"، واشار الى ان "السفارة الأميركية تتدخل في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان"، واضاف "الولايات المتحدة تعلن دعم الجيش اللبناني لاعتبارهم إياه مؤهلا للوقوف بوجه المقاومة ولكن الجيش بكافة قياداته وضباطه يرفضون هذه الفكرة من السابقين والحاليين".عدا موقف السيد نصرالله ، لم تُسجَّل اليوم مواقف لافتة من استحقاق الرئاسة ، ما يؤشِّر إلى أن هناك ما يمكن تسميته " استراحة المحارِب " في ما يخص هذا الملف .أقليميًا ، أعلنت الرئاسة الإسرائيلية اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو الذي تصدر حزبه الانتخابات ، سيكلف الأحد رسميا تشكيل الحكومة.دوليًا ، العالم في انتظار نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية ، وكيف ستؤثر هذه النتائج على سياسة الرئيس بايدن الموجود في مصر للمشاركة في قمة المناخ.كذلك يترقب العالم تراجع روسيا في حربها مع أوكرانيا بعد انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا .تطورات متسارعة في العالم ، ومراوحة في لبنان . والبداية من كرة السلة مع استعدادات فريق الأرز لمواجهة فريق الهند .