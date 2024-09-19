مقدمة النشرة المسائية 19-09-2024

في اليوم الثالث، بعد يوم " البيجر " الثلاثاء ، ويوم الأجهزة اللاسلكية ، أمس الأربعاء، خرج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله عن صمته ، فأعلن أن الحزب تعرض لضربة كبيرة غير مسبوقة في تاريخ لبنان وفي تاريخ الصراع، واعتبر أن الهدف من العملية هو أن يوقف الحزب دعم غزة، وهذه هي الرسالة التي وصلت إلينا من إسرائيل تحت عنوان: المطلوب فصل الجبهتين: جنوب لبنان وغزة.



والرد: جبهة لبنان لن تتوقف أيًا تكن الاحتمالات.



السيد نصرالله تحدث عن التحقيقات التي يجريها حزبُ الله، معلنًا أن المحققين لم يصلوا بعد إلى نتائج حاسمة.



وتوجَّه إلى الإسرائيليين مخاطبًا: لن تستطيعوا إعادة سكان شمال إسرائيل وافعلوا ما شئتم، والسبيل الوحيد لاعادتهم وقف العدوان على غزة.



ما يمكن استخلاصُه من كلام السيد نصرالله، ما يلي:



التحقيق في ما حصل لم يصل إلى نتائج حاسمة.



الهدف وقف دعم غزة، وهذا لن يحصل.



بهذا المعنى يمكن استنتاج أنه على رغم قساوة ما حصل، وهذا ما أقر به السيد نصرالله، من خلال قوله: " تلقينا ضربة كبيرة وقاسية "، فإن الحرب متواصلة، والأنظار موجَّهة إلى إسرائيل وكيف ستكون ردة فعلها على كلام نصرالله الذي اعتبر أن الضربة لن تردع حزب الله عن مواصلة حرب الإسناد.



في تداعيات ما حصل الثلاثاء والأربعاء، وانعكاساته على بعض دول المنطقة، كشف مسؤولٌ في وزارة الدفاع التركية اليوم أن أنقرة تراجع تدابيرَها لتأمين أجهزة الاتصالات التي تستخدمُها قواتُها المسلحة بعد الانفجارات في لبنان.