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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-27 | 13:46
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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024
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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

على مسافة تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، كيف تبدو الصورة في الشرق الاوسط ، المرتبطة تطوراته بشكل او بآخر بهذه الانتخابات؟

ايران واسرائيل يحتسبان نتائج الضربة المحسوبة التي وجهتها تل ابيب لطهران: اسرائيل راضية عن الضربة، وإيران لم تُظهر ردة فعل مُهدِّدة، بل اكتفت بالقول إنها تحتفظ بحقها في الرد.

واليوم قراءات لخامنئي ونتنياهو وغالانت لِما جرى، على المحور الاسرائيليّ اللبنانيّ، الموفد الاميركي آموس هوكستاين في تل ابيب لتلقي الرد على ما حمله من بيروت، ويجدر التذكير بأن هوكستاين، قبل ايام من عودته الى المنطقة، قال في مقابلة اجريت معه، انه يجدر  تطبيق القرار ١٧٠١، والا يعيد حزب الله بناء نفسه.

مهمة هوكستاين استقبلتها في تل ابيب العملية التي استهدفت تجمعًا لجنود اسرائيليين.

كما تزامنت مع اجتماع في الدوحة بين رئيس الموساد ورئيس السي آي إي والمسؤولين، في محاولة لإحداث خرق في ملف الاسرى.

في لبنان، عمليتان كبيرتان للجيش الاسرائيليّ في حارة صيدا والبقاع ادتا الى سقوط اكثر من عشرة شهداء.

من خارج السياق، زيارة لقائد الجيش العماد جوزيف عون للاردن، بدعوة من رئيس الاركان الاردنيّ، وقد استقبله ملك الاردن عبدالله.

داخليًا، عادة سنوية ترتقي الى مستوى الحدث: الحرائق المتنقلة ترتقي الى مستوى الجريمة من دون القدرة على ضبطها.

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