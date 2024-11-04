مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024

انتخابات رئاسية يصعب فيها توقع النتيجة . هذه هي حال الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تٌعرَف نتائجها اعتبارًا من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت.

ولو لم تكن النسَب متقاربة ، لكن التوقع سهلاً .

نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي طوت بسرعة مرحلة الرئيس جو بايدن ، ودونالد ترامب الذي، إذا فاز، سيحاول إكمال ما بدأه في ولايته السابقة.

العالم يترقب، وكل دولة بحسب اهتماماتها : فدول الشرق الأوسط يعنيها كثيرًا إذا فاز ترامب ، والأمر ذاته ينطبق على روسيا في حربها مع أوكرانيا ، وإيران لديها حساباتها مع ترامب كما مع الديموقراطيين .

عند كل استحقاق رئاسي أميركي ، يتأكد أكثر فأكثر ان العالم يسير وفق التوقيت الأميركي ، وإنْ حاولت الصين وأحيانًا روسيا ، التلاعب بهذا التوقيت.

لبنان ليس استثناءً ، من باب الحرب مع إسرائيل، وهذه الحرب قد تتخذ هذا المنحى أو ذاك ، إذا فاز ترامب أو هاريس.

العالم يحبس أنفاسه إلى فجر الأربعاء .

والبداية من الحدث الأميركي