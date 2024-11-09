مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024

مع بدء الشهر الرابع عشر على الحرب، ومن ضمنها الحرب الموسعة التي بدأت منتصف أيلول الفائت، لم يتغير شيء، فالقصف على حاله يعنف أو ينحسر ويتنقل بين الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. فالليلة الفائتة كانت ليلة الغارات على الضاحية، ومساء أمس كان مساء الغارات على صور، والبقاع أصبح التصعيد فيه شبه يومي، مع تصاعد المخاوف من الخطر على آثار بعلبك، وإستمرار المخاوف على أهلها. والخطير في كل ذلك أن لا رادع ولا ضوابط لا إقليميًا ولا دوليًا ، وكأن اسرائيل تستفيد من المرحلة الانتقالية أميركيًا ، في غياب خطوط التواصل وإنقطاعها، وآخرها توقف مسار قطر.

ففي تطور ديبلوماسي بارز من شأنه أن يخلط أوراق التفاوض بين إسرائيل وحماس عبرالدوحة: قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه "لم يعد يؤدي الغرض منه" كما أوردت وكالة رويترز. وكانت قناة "كان " الإسرائيلية قالت إن قطر نقلت رسالة إلى قيادات حركة حماس المقيمة في الدوحة، مفادها أنه غير مرحب بهم. مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن كشف أن واشنطن أبلغت إلى دولة قطر أن وجود قادة حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولاً، بعدما رفضت الحركة في الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة، مضيفاً أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حركة حماس قبل نحو عشرة أيام".

حماس نفت وأعلنت أن الحديث عن مطالب قطرية للحركة بمغادرة الدوحة أو كون أعضاء الحركة غير مرغوب فيهم، لا أساس له من الصحة. وكان بيان لمجلس الشيوخ الأميركي قال إن " حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة".

ما جرى يشكل الانتكاسة الأكبر على مسار اسرائيل – حماس. وبعد انهيار قناة الدوحة لم يعد هناك سوى قناة القاهرة ، فهل تتلقف مصر وحدها هذا الملف؟ وما هي انعكاسات انهيار هذا الملف على ملف اسرائيل – حزب الله الذي مازال مترابطاً ، حتى إشعار آخر ؟

البداية من مدينة بعلبك ... الحرب وصلت إلى مدينة الشمس وإلى الفندق المطل على الهياكل من غرفة السيدة فيروز.