الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائيّة 16-12-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-16 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائيّة 16-12-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائيّة 16-12-2024

سبع جبهات تواجهها إسرائيل منذ "طوفان الاقصى ",هي قطاع غزة, الضفة الغربية,لبنان,سوريا,العراق,ايران واليمن.
هذه الجبهات السبع,لم يبق منها واقف, سوى جبهة الحوثيين في اليمن, هكذا عنونت صحيفةJerusalem post    , وفندت إضعاف تل أبيب إيران وكلَّ حلفائها, بإستثناء الحوثيين القادرين، مثلما فعلوا  اليوم، على ارسال صواريخ باليستية تصيب الداخل الاسرائيلي.
بفائض القوة هذا, ستعمد تل ابيب إلى توجيه ضربة قاضية ضد الحوثيين بحسب ما نَقل الاعلام الاسرائيلي عن مصدر عسكري.
القضاء على الحوثيين اذا حصل, سيجعل ايران الضعيفة، بحسب اسرائيل, وحيدةً في مواجهة تل ابيب وواشنطن , فإما ترضخ لشروطهما المرتبطة بملفها النووي , واما تتحضر لضربة تهز نظامها, اعتبارا من لحظة وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض في العشرين من كانون الثاني.
هذا واقع المواجهة بين اسرائيل ومحور المقاومة اليوم, اضف اليه، تطورات ملف الاسرى لدى حماس, وهو ايضا اصبح في مراحله الاخيرة بحسب وزير الامن الاسرائيلي.
على هذا الاساس سيدخل دونالد ترامب البيت الابيض في العشرين من كانون الثاني المقبل , ليتفرغ لاولوياته في الشرق الاوسط، وعلى رأسها السلام او التطبيع بين السعودية واسرائيل. 
 
اما لبنان ورئاسته الاولى, فليسا في اولوية ترامب.
وعليه, يفترض ان يقارب المسؤولون الملف الرئاسي بالبحث عن المهام التي ستلقى على الرئيس العتيد قبل البحث عن اسمه. فما حصل في المنطقة زلزال يفرض انتخاب رئيس لتحصين البلد وتحرير الجنوب واعادة اعماره, وهذا ما قاله وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس بري مساء .

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

16-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-15

مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-14

مقدمة النشرة المسائية 14-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-13

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-12

مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-15

مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-14

مقدمة النشرة المسائية 14-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-13

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-12

مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-13

في خطوة لافتة... ناسا تطلق أسماء مواقع طبيعية جزائرية على أجزاء من المريخ

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-15

يسرائيل هيوم عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية: يوجد تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

بوريل: لا توجد أعذار لعدم تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان والاتفاق المقترح يتضمن كل الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-11-12

النائب الأول للرئيس الإيراني: تعميق العلاقات مع السعودية سيشمل التعاون الإقليمي والتضامن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام

LBCI
أخبار دولية
13:48

بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري

LBCI
أخبار دولية
13:44

الإتحاد الأوروبي إلى سوريا والعين على السياسيات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:40

مدير منظمة الدفاع المدني في سوريا يتحدث للـLBCI عن المعطيات بعد دخول السجون

LBCI
أخبار دولية
13:20

المشهد بعد إستهداف إسرائيليّ لمستودعات أسلحة في بملكة في ريف طرطوس: دمار هائل ومخلفات عسكرية وذخائر

LBCI
أخبار دولية
13:16

داخل منزلٍ لماهر الأسد…بحثًا عن أوستن تايس!

LBCI
أخبار دولية
13:12

الـLBCI عند القاعدة البحرية الروسية في مرفأ طرطوس .. هكذا بدا المشهد تزامنًا مع تراجع البوارج الحربية الى المياه الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بحث إسرائيليّ لطريقة نقل صورة الانتصار على "حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
13:00

منذ "طوفان الاقصى "... سبع جبهات تواجهها إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
07:18

هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:46

أوّل تصريح للأسد من موسكو...

LBCI
خبر عاجل
15:20

مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية

LBCI
خبر عاجل
12:54

مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية

LBCI
أخبار دولية
06:59

الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد

LBCI
صحف اليوم
00:11

لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
05:47

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More