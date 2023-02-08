Lebanese mission begins rescue operations in Turkey

اول مهمة لفريق بحث وانقاذ من البعثة اللبنانية الى #تركيا بدأت امس لانقاذ طفل عالق تحت الانقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش.
تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية.
#هزة_أرضية#لبنان pic.twitter.com/4HPeNursoL
— Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023
اول مهمة لفريق بحث وانقاذ من البعثة اللبنانية الى #تركيا بدأت امس لانقاذ طفل عالق تحت الانقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش.
تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية.
#هزة_أرضية#لبنان pic.twitter.com/4HPeNursoL
تستمر اعمال البحث والانقاذ في المناطق المنكوبة في #تركيا من قبل فرق الإنقاذ اللبنانية https://t.co/0ZMLLagH1i pic.twitter.com/rVxCv9iPQR
— Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023
تستمر اعمال البحث والانقاذ في المناطق المنكوبة في #تركيا من قبل فرق الإنقاذ اللبنانية https://t.co/0ZMLLagH1i pic.twitter.com/rVxCv9iPQR