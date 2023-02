Lebanese mission begins rescue operations in Turkey

اول مهمة لفريق بحث وانقاذ من البعثة اللبنانية الى #تركيا بدأت امس لانقاذ طفل عالق تحت الانقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش.



تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية.



#هزة_أرضية#لبنان pic.twitter.com/4HPeNursoL — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023

"Greetings to Youssef, Gilbert, Avedis, and their companions in their humanitarian mission," added Yassine.

تستمر اعمال البحث والانقاذ في المناطق المنكوبة في #تركيا من قبل فرق الإنقاذ اللبنانية https://t.co/0ZMLLagH1i pic.twitter.com/rVxCv9iPQR — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023 The Lebanese rescue mission to Syria and Turkey continues.

On Tuesday, Caretaker Minister of Public Works and Transport, Ali Hamieh, held a meeting in the Fire Brigade building in Karantina, stating that in consultation with Caretaker Prime Minister Mikati, Lebanon has opened its air and sea facilities to transport companies loaded with humanitarian aid from countries, institutions, and international organizations to Syria, and to exempt them from the airport and port fees.

Adding that "this decision of ours came as a result that some companies refrained from docking and landing in the Syrian ports and airports as a result of the sanctions imposed on them."