Lebanon’s General Security Directorate announced on Wednesday that it will stop receiving requests for biometric passports on Fridays of every week until further notice.

تعلن المديرية العامة للأمن العام التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر. — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) April 19, 2023