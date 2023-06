On Thursday, the head of the Marada Movement, Sleiman Frangieh, met with the French Presidential Envoy Jean-Yves Le Drian. Based on Frangieh’s tweet, the meeting was positive and included a constructive dialogue for the next stage.

نشكر وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان وسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو على دعوتهما الكريمة. اللقاء كان إيجابياً والحوار بناءً للمرحلة المقبلة.https://t.co/uGDWHN3vy0 pic.twitter.com/i91MFahgGZ — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) June 22, 2023