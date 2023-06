Kataeb Party presents roadmap for Lebanon’s 'restoration' during meeting with Le Drian

The head of the Lebanese Kataeb Party, MP Samy Gemayel, revealed, via his Twitter account, that the meeting with the French Presidential Envoy, Jean-Yves Le Drian, was frank, and the Kataeb approach to the presidential file was presented.



The Kataeb Party presented a written road map for a solution based on the state's restoration of its sovereignty, the lifting of the "guardianship" imposed on it, and the implementation of the required reforms to get the Lebanese people out of the depth of the crisis.

لقاء صريح مع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف #لودريان عرضنا خلاله مقاربة الكتائب للملف الرئاسي. كما تقدمنا بخارطة طريق مكتوبة لحلٍّ مبني على استعادة الدولة لسيادتها ورفع الوصاية المفروضة عليها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإخراج الشعب اللبناني من عمق الازمة. — Samy Gemayel (@samygemayel) June 23, 2023