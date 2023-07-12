Three injured in Al Boustane village as Israeli side throws bomb

#عاجل اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم.هوية المشتبه فيهم غير معروفة.

سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي pic.twitter.com/rpPEzuKf1Y