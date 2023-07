A citizen, accompanied by his 13-year-old son, stormed the al-Mawarid Bank in Antelias, demanding his deposit of $15,000 US dollars.



According to the Association of Depositors Cry, the citizen successfully withdrew his entire deposit.

خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك الموارد أنطلياس المودع أدغار عواد يحرر كامل وديعته البالغة 15000 دولار pic.twitter.com/8ajMZCL4PH — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023