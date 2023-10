Spokesperson for the Israeli army, Avichay Adraee, said that Israeli tanks targeted two Hezbollah reconnaissance sites in response to rocket launches from Lebanese territory into Israel.



He emphasized that the Israeli army is "ready for all scenarios on all fronts and will continue to protect the residents of the State of Israel."

#عاجل قصفت دبابات لجيش الدفاع موقعيْ استطلاع لحزب الله الارهابي ردًّا على اطلاق قذائف صاروخية من داخل الاراضي اللبنانية نحو إسرائيل.

جيش الدفاع جاهز للسيناريوهات في كافة الجبهات وسيواصل حماية سكان دولة اسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2023