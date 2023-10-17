Ongoing rescue efforts by Civil Defense following Mansourieh building collapse: Here are the updates

بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات



انتشل عناصر من الدفاع المدني، في هذه الاثناء، جثة مواطنة من تحت ركام المبنى الذي انهار أمس في منطقة المنصورية، ما يرفع عدد الضحايا الى ثلاثة. وقد نفذت العملية وفقاً لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني pic.twitter.com/CYInEBjj91