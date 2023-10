Omani Embassy urges citizens in Lebanon to return amid regional events

#بيان || نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، ومنها المناطق الجنوبية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث السفارة جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن.



وفي حالة أيّة طارئ؛ فإنها ترجو من المواطنين التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: pic.twitter.com/dvfcFwUO6y — سفارة سلطنة عُمان - بيروت │ OMAN EMBASSY - BEIRUT (@OmanEmbassyLBN) October 20, 2023

The Embassy of the Sultanate of Oman in Lebanon reported via the X platform that due to the events occurring in the region, including in Lebanese southern regions, the embassy urged "all Omani citizens currently in Lebanon to return immediately to their homeland."