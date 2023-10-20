Omani Embassy urges citizens in Lebanon to return amid regional events

#بيان || نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، ومنها المناطق الجنوبية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث السفارة جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن.



وفي حالة أيّة طارئ؛ فإنها ترجو من المواطنين التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: pic.twitter.com/dvfcFwUO6y