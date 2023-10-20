Omani Embassy urges citizens in Lebanon to return amid regional events

Lebanon News
2023-10-20 | 08:38
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Omani Embassy urges citizens in Lebanon to return amid regional events
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Omani Embassy urges citizens in Lebanon to return amid regional events

The Embassy of the Sultanate of Oman in Lebanon reported via the X platform that due to the events occurring in the region, including in Lebanese southern regions, the embassy urged "all Omani citizens currently in Lebanon to return immediately to their homeland."

 

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