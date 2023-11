Jordan advises citizens to avoid traveling to Lebanon amid regional concerns

حرصاً من #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى #الجمهورية_اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.https://t.co/43CkZAesWh pic.twitter.com/uOPMZF4jZH — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 1, 2023

The Jordanian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates advised Jordanian citizens to avoid traveling to Lebanon during this period except for extreme necessity.This measure comes amid regional security concerns due to the tense situation in Southern Lebanon and the ongoing conflict in Gaza.Consequently, several embassies issued travel warnings, urging their nationals to avoid traveling to Lebanon.