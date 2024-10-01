Early on Wednesday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent alert to residents of the southern suburbs of Beirut, specifically in the Haret Hreik neighborhood.



"You are located near dangerous Hezbollah facilities, which the Israeli army will act against with force in the near future. For your safety and the safety of your family, we urge you to evacuate these buildings immediately and move at least 500 meters away from them," he said.



The buildings and the surrounding buildings are marked on the two maps below:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g