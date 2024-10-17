Israeli army issues urgent evacuation warning to residents in Beit Chama, Baalbek District

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, issued a new warning on X targeting residents in Beit Chama in the Baalbek District of the Baalbek-Hermel Governorate in Lebanon.



In his post, Adraee claimed: "You are located near Hezbollah facilities and interests, which the Israeli army will act against shortly.



He added: ''For your safety and that of your families, you must evacuate this building and adjacent ones immediately and move at least 500 meters away."

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له في منطقة بيت شاما



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/srfxDx1iSK