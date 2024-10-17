Israeli army issues urgent evacuation warning to residents in Beit Chama, Baalbek District

Lebanon News
2024-10-17 | 13:01
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Israeli army issues urgent evacuation warning to residents in Beit Chama, Baalbek District
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Israeli army issues urgent evacuation warning to residents in Beit Chama, Baalbek District

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, issued a new warning on X targeting residents in Beit Chama in the Baalbek District of the Baalbek-Hermel Governorate in Lebanon. 

In his post, Adraee claimed: "You are located near Hezbollah facilities and interests, which the Israeli army will act against shortly.  

He added: ''For your safety and that of your families, you must evacuate this building and adjacent ones immediately and move at least 500 meters away."
 

Lebanon News

Israel

Army

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Baalbek District

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