In a new warning on Tuesday afternoon, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent alert to residents of Ghobeiry in Beirut's southern suburbs.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها في الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/ymNUBuPr0U