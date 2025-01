LBCI's camera footage has captured Israeli military vehicles entering the southern Lebanese town of Beit Lif in the western sector for the first time.

كاميرا الـLBCI ترصد توغل لآليات إسرائيلية في بيت ليف لأول مرة في القطاع الغربي pic.twitter.com/RJ5LN9erEx — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 2, 2025