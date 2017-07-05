أمن وقضاء
05 تموز 2017
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قوى الامن: مستمرون بملاحقتهم..."بلغوا عنهم"

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قوى الامن: مستمرون بملاحقتهم...&quot;بلغوا عنهم&quot;
أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنها مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء. كما وأنها مستمرة أيضاً في نشر أسمائهم وتعميمها، وذلك حتى يقلعوا عن هذه الظاهرة التي تتسبب بإزهاق أرواح المواطنين وإلحاق الأضرار بالممتلكات، عدا عن إثارة الذعر في نفوس الآمنين.
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وتشدد هذه المديرية العامة، على التخلي عن هذه العادة السيئة القاتلة والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية، وتعلمهم بأن الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

كما تعلق أهمية كبرى على مشاركة المواطنين في التبليغ عن مطلقي النار (صورة، فيديو، معلومة)، عبر موقع قوى الامن الداخلي خدمة " بلغ" ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها.
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