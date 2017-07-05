أمن وقضاء
05 تموز 2017
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ما الذي تبين في شأن وفاة الموقوفين السوريين في عرسال؟

لم يتوف الأربعة في اليوم نفسه... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموقوفون السوريون,عرسال,لم يتوف الأربعة في اليوم نفسه...
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في قضية وفاة الموقوفين السوريين الأربعة لدى الجيش تبينت الأمور التالية من خلال تقارير الطب الشرعي والمصادر العسكرية:
لم يتوف الأربعة في اليوم ذاته فمصطفى العبسه توفي في الأول من تموز في مستشفى زحلة الحكومي نتيجة جرحة قلبية حادة. 
 
 
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