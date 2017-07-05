بالفيديو- هذا ما حصل لحظة بلحظة خلال الاعتداء على مستشفى بحنس

الملاحقات بقضية اطلاق الرصاص على مجاعص وتكسير المستشفى لا تزال خجولة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى بحنس, بتغرين,لبنان,الملاحقات بقضية اطلاق الرصاص على مجاعص وتكسير المستشفى لا تزال خجولة

LBCI News Lebanon

لمن يحاول تبرير الإعتداء على مستشفى بحنس من قبل مطلقي النار على المصور ريمون مجاعص في حفل زفاف في بتغرين بحجة تأخّر الطاقم الطبي بعملية إسعافه، اليكم ما حصل لحظة بلحظة وبصور كاميرات المستشفى.