أمن وقضاء
05 تموز 2017
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مواطن قضى صعقا بالكهرباء في قعقعية الجسر

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مواطن قضى صعقا بالكهرباء في قعقعية الجسر
قضى المواطن م.م. ع. سبيتي (49 عاما) من بلدة قعقعية الجسر، اليوم بصعقة كهربائية.
 
ونقلت جثته الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.
 
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