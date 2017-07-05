مواطن قضى صعقا بالكهرباء في قعقعية الجسر

فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث

Lebanon, news ,lbci ,أخبار النبطية,لبنان,فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث

LBCI News Lebanon

قضى المواطن م.م. ع. سبيتي (49 عاما) من بلدة قعقعية الجسر، اليوم بصعقة كهربائية.

ونقلت جثته الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.