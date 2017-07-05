أمن وقضاء
05 تموز 2017
05/07/2017 14:52:26
مواطن قضى صعقا بالكهرباء في قعقعية الجسر
فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث
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LBCI News Lebanon
قضى المواطن م.م. ع. سبيتي (49 عاما) من بلدة قعقعية الجسر، اليوم بصعقة كهربائية.
ونقلت جثته الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما فتح مخفر الدرك في النبطية تحقيقا في الحادث، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.
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