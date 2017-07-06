محفوض للمعلمين :انتبهوا لحقوقكم وصوتوا الاحد للسلسلة

مؤتمر صحافي لنعمة محفوض

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LBCI News Lebanon

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الترشح لانتخابات نقابة المعلمين التي ستنظم الاحد.

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وكشف في مؤتمر صحافي أن قادة الاحزاب اتخذوا مع بعض المؤسسات التربوية القرار بابعاده عن نقابة المعلمين، معتبرا ان هذا الامر هو عقاب لمرحلة كاملة من نضال نقابة المعلمين مع هيئة التنسيق النقابية.وتوجه الى المعلمين بالقول:" انتبهوا لما يحاك لحقوقكم واذهبوا الاحد وحافظوا على استقلالية نقابتكم وصوتوا للسلسلة التي تمول من وقف الفساد ".وأكد الا مشكلة له مع الزملاء الذين ائتلفوا بلائحة الاحزاب "لكن المشكلة انهم ارتضوا تنفيذ ما طلبتهم منهم احزابهم".