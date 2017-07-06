قوى الامن تعثر على مبلغ مالي في المطار...فمن هو صاحبه؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 24/4/2017 واثناء قيام أحد رتباء فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة بعملية الصيانة الدورية للآلة الكاشفة على المدخل الداخلي للمطار، عثر على مغلف ورقي عالقٍ في داخلها، يحتوي على مبلغ خمسة آلاف وتسعماية دولار اميركي مدون عليه اسم ورقم هاتف لشخص يدعى وضاح ع. اردني الجنسية.وقام قائد سرية المطار بالاتصال على الرقم الاردني، فاجاب الشخص المعني، وصرح بانه كان مسافرا بتاريخ 24/4/2017 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، حيث فقد المبلغ المذكور.وبعد التأكد من لائحة اسماء المسافرين في ذلك التاريخ تبين صحة اقواله.وبتاريخ 6/7/2017 حضر السيد علاء القواسمي بحوزته وكالة قانونية باستلام المبلغ، وقد تم تسليمه اياه بناء لاشارة القضاء المختص.