أمن وقضاء
07 تموز 2017
Back

بعد صدمه الطفل دانيال وفراره...هذا ما حلّ به

صدم الطفل دانيال مزنر ما ادى الى وفاته على الفور Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنوب,دانيال مزنر,صدم الطفل دانيال مزنر ما ادى الى وفاته على الفور
episodes
بعد صدمه الطفل دانيال وفراره...هذا ما حلّ به
القت دورية من فرع مخابرات الجنوب - مكتب تبنين القبض على السوري "ع.السهو" الذي فر لجهه مجهوله منذ يومين ، بعد صدمه الطفل دانيال مزنر (7 سنوات) من بلدة الصوانه ما ادى الى وفاة الطفل على الفور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 
الإعلان
إقرأ أيضاً