أمن وقضاء 07 تموز 2017 07/07/2017 07:38:14 بعد صدمه الطفل دانيال وفراره...هذا ما حلّ به

صدم الطفل دانيال مزنر ما ادى الى وفاته على الفور

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LBCI News Lebanon

القت دورية من فرع مخابرات الجنوب - مكتب تبنين القبض على السوري "ع.السهو" الذي فر لجهه مجهوله منذ يومين ، بعد صدمه الطفل دانيال مزنر (7 سنوات) من بلدة الصوانه ما ادى الى وفاة الطفل على الفور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. الإعلان