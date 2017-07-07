أمن وقضاء
07 تموز 2017
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بالفيديو- من اخترق موقع امن الدولة اللبناني؟

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تعرض الموقع الرسمي للمديرية العامة لامن الدولة للاختراق من قبل "جيش الثورة السوري الالكتروني".
 
في المقابل، أوضحت المديرية العامة لامن الدولة في بيان أن "مجموعة من قراصنة الانترنت الذين ينسبون أنفسهم إلى "جيش الثورة السوري الالكتروني"  قامت بمحاولة اختراق الموقع الرسمي للمديرية العامة لأمن الدولة، ولكن عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي، بل كان مجرد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر."
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وأشارت الى ان "قسم المعلوماتية في المديرية العامة لأمن الدولة قام بعد دقائق من محاولة الخرق بإعادة تشغيل الموقع."

ولفتت الى أن الفاعلين "لم يتمكنوا من الولوج إلى الموقع لسحب أو دس أي مستندات، أو وثائق في قاعدة البيانات الخاصة بأمن الدولة، لأن كل المعلومات السرية محمية على مشغلات أخرى (servers) غير متصلة بالانترنت".​
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