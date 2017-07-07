دخلا بالمسدس وتوجها الى مكتب الرواتب...فما الذي حصل داخل هذه المؤسسة الشهيرة؟

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ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين أقدما على سلب شركة نستلة في محلة جسر الباشا، وكانا على متن دراجة نارية، يعتمران خوذتين زجاجهما حاجب للرؤية، دخلا الى المكتب المخصص للرواتب وشهر أحدهما مسدسا بوجه الموظفين ورش الثاني مادة مخدرة ما أفقدهم الإدراك وسلب مبلغا ماليا قدره 104 ملايين ليرة لبنانية، وصودف دخول السالبين أوقات صرف الرواتب الشهرية للموظفين.وتم سحب الكاميرات الموجودة من الداخل وعلى المدخل، بعد إعلام قوى الأمن ولا سيما عناصر فصيلة سن الفيل حيث يقع المكتب ضمن نطاق عملها، لمعاينتها بعد الإستماع الى إفادة الموظفين بالوقائع الحاصلة.وبدأت التحقيقات في محاولة لمعرفة هوية السالبين بناء على إشارة القضاء.